Yle: Tuupovaaralainen mies maksaa venäläisille tapporahaa susista - "Todisteeksi vaaditaan kaadetun suden häntä"

Toisin kuin Suomessa, Venäjän Karjalassa susien metsästäminen on tällä hetkellä sallittua, eikä kaatolupia tarvita.

Rajan lähettyvillä Suomen puolella susiin kyllästynyt tuupovaaralainen Sulo Suhonen on nähnyt venäläisissä sudenkaatajissa mahdollisuuden. Suhonen kertoo Ylelle, kuinka hän palkkaa venäläisiä ampumaan Suomen puolelta Venäjälle kulkevia susia.

Venäläiselle suden ampujalle maksetaan palkkiota 50 euroa. Venäläiset saavat saman palkkion myös valtiolta.

Suhonen sanoo Ylelle, ettei laittomuuksia tehdä. Yhteistyö järjestetään silloin, kun Suomessa on käynnissä suden kannanhoidollinen metsästys.

– Me ilmoitamme Suomesta, että Venäjälle päin on tulossa susia, ja siitä olisi mahdollisuus saada rahaa, jos taito riittää. Kun susi on kaadettu, kaveri lähtee välittömästi Suomesta Venäjän puolelle tarkistamaan, että kaato on oikeasti tapahtunut.

Todisteeksi halutaan kaadetun suden häntä.

– Sen pitää olla veltto susi, ei tönkkö susi, silloin me tiedämme, että se siitä samasta laumasta ammuttu, joka on Suomen puolelta lähtöisin, Suhonen sanoo.

Hänen mukaansa rahoittajia Suomesta löytyy.

Pohjois-Karjalan metsästäjien puheenjohtaja Antti Kuivalainen kommentoi asiaa Ylelle, ettei Pohjois-Karjalan Metsästäjien liiton piiri ole hankkeen takana.

– Tämä ei ole meidän idea, emmekä me ole tätä ajamassa. Tämä on ihmisten hätähuuto, Kuivalainen sanoo.

– Luulen että ideaa peukutetaan ja sille taputetaan, hän kuitenkin sanoo.