Antti Hentusen Dieselhuolto ei ole jäänyt paikalleen

Joensuun Yrittäjät palkitsi myös Joensuun Dieselhuolto Oy:n. Yrittäjä Antti Hentunen on kasvattanut ja laajentanut alun perin vuonna 1961 perustettua yritystä. Yritystoiminta on pursunnut muutamaan otteeseen yli tilojen, ja yritys on muuttanut Hentusen omistuksessa jo kaksi kertaa.

Toimintaan tuli mukaan Kitee vuonna 2008 ja 2011 yritys muutti Joensuussa Aspitieltä Kuurnankadulle lähes nykyisten tilojen vastapäätä. - Totesimme kuitenkin muutamassa vuodessa tilojen olevan liian pienet meille. Mietimme monenlaisia ratkaisuja, mutta sitten sattumalta Autoliike Mutanen oli luopumassa tästä nykyisestä tilasta. Vuoden kääntelyn ja vääntelyn tuloksena ostimme heiltä tämän kiinteistön alkuvuodesta 2016. Nyt meillä on vuokralaisena yhteydessämme Fixus autokorjaamo HeisCar Oy ja Scandia Rent autovuokraamo. Joensuun Dieselhuolto liittyi vuonna 2005 vasta toimintansa aloittaneeseen valtakunnalliseen Fixus-ketjuun, joka perustettiin Suomen suurimman tukkukauppiaan Koivunen Oy toimesta. Tänä päivänä ketju on lukumääräisesti Suomen suurin autotarvikealan ketju. Jokainen yritys on kauppiasvetoinen ja Joensuussa sekä Kiteellä yrittäjänä toimii Antti Hentunen. Ketjun päämiehenä toimii Koivunen Oy ja Antti toimii ketjun kauppiasneuvoston puheenjohtajana. - Olemme niin puhdas autotarvikeliike kuin autotarvikeliike voi olla. Lisäksi meillä on autokorjaamoalan erikoistyökaluja. Vaikka talousihmiset yleensä sanovat, että varaston arvo tulisi minimoida, niin meidän alallamme se on toisin päin. Jos alalla tahtoo pärjätä, niin on oltava riittävän iso myymälä sekä tavaravarasto ja tuotteiden on oltava vielä oikeanlaisia. Joensuun Dieselhuolto Oy on alun perin perustettu vuonna 1961 ja yritys täyttääkin 4. joulukuuta 55 vuotta. Alun perin yritys toimi aina 90-luvulle asti dieselkorjaamona, josta on vielä jäänteenä virallinen yrityksen nimi. Kunnes tapahtui omistajanvaihdos. Sen aikaiset uudet omistajat päättivät lopettaa korjaamotoiminnan kokonaan ja firman toiminta muuttui autotarvikkeiden tukkuliikkeeksi. Tästä eteenpäin yrityksellä ei ole ollut ollenkaan omaa korjaamotoimintaa vaikkakin ulkopuoliset ovat harjoittaneet sitä firman yhteydessä. Ennen yrittäjyyttä Antti toimi Suomen Kiitoautoilla Joensuussa aluepäällikkönä ja sittemmin Kuopiossa myyntijohtajana yhteensä seitsemän vuotta. Ja taustalta löytyy myös uraa pankkialalla. - Kysyin isältäni, että tietäisikö hän tilintarkastajana olisiko Pohjois-Karjalassa minulle sopivaa yritystä myynnissä. Totesin, että yritys saisi olla hieman bensan käryinen ja sellainen jossa olisi kehitettävää. Yhtä aikaa oli entinen omistaja puhunut isälleni, että tietäisikö hän ketään kiinnostunutta, julkisesti hän ei myyntiin haluaisi yritystä laittaa. Isäni osasi heidän tilintarkastajanaan kertoa yrityksen talouden olevan terveellä pohjalla ja lopulta kaupat syntyivät lokakuussa 2005. Hentusen yritys on palkittu aiemminkin. Vuonna 2012 yritys palkittiin vuoden Fixus-kauppiaaksi 170 yrityksen joukosta.