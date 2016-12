Sunprofile Pyhäselän vuoden paras yritys

Lean-menetelmään erikoistunut konsultointiyritys Sunprofile Oy palkittiin lauantain yrittäjäjuhlassa Pyhäselän vuoden yrityksenä.

Ensimmäisen yrityksen High Polar Oy:n Jyrki Koukkari perusti vuonna 1989 parin kaverin kanssa, mutta yritys ei aloittanut koskaan varsinaista toimintaa.

- Vieraalla töissä ollessani aloin perustamaan yrityksiä pöytälaatikkoon. Tein liiketoimintasuunnitelmat, talouslaskelmat ja kävin rahoittajien kanssa neuvottelujakin. Sitten tuli Osuva-projekti, jota Tapani Hirvonen alkoi vetää. Ajattelin, että nythän tämä kävi helpoksi, kun ei tarvinnut perustaa yritystä, vaan voin ostaa valmiin, mutta ostettavaa yritystä ei löytynyt.

Koukkari ei luovuttanut, vaan tajusi omaavansa kokemusta kansainvälisesti toimivista yrityksistä sekä osaamista yrityskauppoihin ja alkoi tuntea rahoittajatkin.

- Ja niin päätin perustaa uuden yrityksen tammikuussa 2004. Pitkän pohdinnan jälkeen nimeksi tuli Sunprofile. Minulla oli hirveä hinku yrittää. Olen aina tiennyt haluavani olla insinööri ja yrittäjä. En ole vilkuillut sivuille yhtään.

Sunprofile on toiminut 12,5 vuotta ja töitä on riittänyt. Yritys on kasvanut, mutta omistajuus on edelleen Jyrkillä.

Nyt meitä on kahdeksan, seitsemän kokoaikaista ja yksi osa-aikainen sekä toimialueenamme on koko Suomi.

Sunprofilella on tänä päivänä 8 erilaista tuotteistettua runkopalvelua ja näistä asiakaskohtaisia variaatioita useita.

Johtamisjärjestelmällä aloitettiin eli kehitämme johtamista ja taloutta yrityksissä, mutta Lean on meidän tämän päivän juttu. Painopisteemme vaihtelevat vuodesta toiseen.

Yrityksellä on reilut 600 asiakasta, joille se on toteuttanut yli 1500 projektia.

- Visionani on ollut kasvu, vaikkei se olekaan itseisarvo. Yksinään tai kahdestaan työskennellessä kehittämisen resurssit ovat todella niukat. Ja myyntiinkin pitää aina varata riittävät resurssit, jotta työkuormaa olisi tasaisesti.

- Pk-yrityksissä ja etenkin mikroyrityksissä henkilöstön merkitys on erittäin tärkeä. Pieni yritys elää tai kuolee henkilöstön kautta. Koko henkilöstön arvomaailma ja työmoraali tulee olla yhtenäinen. Nämä muodostavat vankan yrityskulttuurin.