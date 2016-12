Pohjolan Purkutyö Oy palkittiin Vuoden yrittäjänä Pohjois-Karjalassa

Vuoden maakunnan yrittäjä -huomionosoituksella palkittu ilomantsilainen Pohjolan purkutyö Oy on kuin huomaamatta kiivennyt koko maan mitassa merkittävien purkualan toimijoiden joukkoon.

Vuonna 2004 perustettu Pohjolan Purkutyö Oy purkaa nimensä mukaisesti kaikenlaisia rakennuksia ympäri Suomen. Yrittäjä Pekka Hassinen (kuvassa) on ollut alusta saakka mukana, alussa viisi vuotta toisen perustajajäsenen Petri Hynnisen kanssa ja nyt kahdeksan vuotta poikansa Harrin kanssa.

Hassisen tie purkualan yrittäjäksi kävi muutaman mutkan kautta. Ensin hän vietti 11 vuotta VR:llä töissä, jonka jälkeen K-kauppiaana kului 15 vuotta. Purkutyöt lähtivät liikkeelle jo kauppiasuran aikana.

- Petri tuli kerran kyselemään apua Lieksassa sijainneen huoltoaseman purkamiseen. Minulla oli kauppiasaikana kuorma-auton lisäksi muun muassa nosturit niin purku onnistui helposti. Petri sanoi että kohteita olisi lisää Etelä-Suomessa ja siitä se lähti. Perinteinen kyläkaupanpito oli mitä oli ja siinä vaiheessa mietittiin kaupanpidon kannattavuutta. Kauppiasuralla olisi ollut edessä siirtyminen johonkin kasvukeskukseen, mutta sitten kypsyi tämä purkuajatus ja sillä tiellä ollaan.

- Isommissa kohteissa on tilaajilta jo vaatimuksina, että täytyy olla viideltä vuodelta referenssit mitä on tehty, liikevaihdot ynnä muut. Nyt jos perustaisi purkuyrityksen, niin suurimmassa osassa isommista kohteista ei voi edes tarjota. Jos joku olisi tälle alalle, tällä mittakaavalla jota me teemme, lähtemässä pitäisi melkein joku valmis firma ostaa, Hassinen tuumii.

Lainsäädäntö on tuonut alalle uusia haasteita muun muassa purkumateriaalin lajittelussa. Myös aikataulut saattavat aiheuttaa haasteita, Hassinen toteaa.

Yritys työllistää noin 10 työntekijää ja kesäaikaan aliurakoitsijoiden myötä määrä usein tuplaantuu. Kolme työntekijää on ollut mukana yrityksen alkuajoista asti.