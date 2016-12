Joen Loka sai Vuoden yrittäjä -palkinnon

Koko Pohjois-Karjalassa toimiva joensuulainen Joen Loka Ky on saanut Maakunnan Vuoden yrittäjä -palkinnon.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät myöntää vuosittain kaksi maakunnan yrittäjä -palkintoa, joista pienemmille yrityksille tarkoitetun palkinnon sai ilomantsilainen Pohjolan Purkutyö Oy.

Hiljattain merkkipäiviään juhlinut ja myös Joensuun kaupungin yrityspalkinnon vastaanottanut Joen Lokan yrittäjä Heikki Päivänurmi (kuvassa) pitää uutta tunnustusta ikään kuin vuoden huipentumana.

- Olen tästä erittäin otettu, hän kertoo.

Ympäristönhoitopalveluita tarjoava yritys on kasvanut viime vuodet harppauksittain. Joensuun Salpakankaan uusissa toimitiloissa on meneillään kuudes vuosi. JL-Terminaali on sisaryritys, ja uusi jätteidenkäsittelylaitos valmistui Salpakankaalle keväällä 2014.

Viime kesäkuussa Joen Loka laajensi maakuntarajan ulkopuolelle avaamalla toimipisteen Kuopioon.

- Olemme lähteneet Kuopiossa liikkeelle rauhallisen varmoin askelin. Näen sen aika vahvana alueena tulevaisuudessa, yli 20 ihmistä työllistävä Heikki Päivänurmi kertoo.

Myös ympäristöpalkittu yhtiö ottaa vastaan kaikki autojensa kuljettamat jätteet. Esimerkiksi öljyinen vesi erotellaan pelkäksi öljyksi ja viemäröitäväksi vedeksi.