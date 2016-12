Maahantuonti nykyisin kolmasosa Jokierän toiminnasta

Yksi Joensuun Yrittäjien kolmesta palkitusta yrityksestä on Jokierä Oy.

Jokierän yrittäjä Mika Lappalainen perusti vuonna 2011 eräliikkeen Joensuun Hasanniemeen. Hän toimi ensimmäisen vuoden EräPlus-nimen alla.

- En kuitenkaan kokenut saavani ketjuun kuulumisesta hyötyä, joten erosin siitä vuoden jälkeen, kertoo Lappalainen.

Jarkko Jokinen (kuvassa) tuli töihin yritykseen keväällä 2012. Tuolloin Lappalainen alkoi laajentaa toimintaa ja Jokisesta tuli samalla yrityksen osakas. Samalla tuli myös kolmas osakas, joka kuitenkin luopui osakkuudestaan vuoden jälkeen.

Yrityksen päätuotteita ovat olleet alusta asti metsästys- ja kalastustarvikkeet.

- Jarkon tultua kuvioihin, aloimme myös voimakkaasti maahantuoda. Tällä hetkellä tuomme suurimman osa tavaroistamme itse maailmalta.

Jokierä on kasvanut tasaisesti. Jyväskylään liike avattiin tämän vuoden elokuussa ja Joensuussa yritys muutti kesäkuussa Voimatien alueelle lähelle Prismaa.

- Tilan puute sai meidät lähtemään Hasanniemestä. Sinne ei olisi enää ollut järkevää laajentaa. Maahantuonti on kasvanut meillä kuitenkin huomattavasti ja se tarvitsee varastotilaa. Toimintamme jakautuu kolmeen sektoriin: myymälään, maahantuontiin ja nettikauppaan. Maahantuonti on noin kolmasosa toiminnastamme nykyisin.

Verkkokaupan yrittäjät avasivat kesällä 2012.

- Minulla oli pieni epäilys sen toimimisesta, mutta se on kasvanut todella voimakkaasti koko ajan. Edelleenkin nettikauppa lähes tuplaantuu kuukausittain ja sen liikevaihto lähentelee jo miljoonaa euroa.

Työntekijöitä Jokierässä on tällä hetkellä 10, joista 7 Joensuussa ja 3 Jyväskylässä. Yrityksen tulevaisuudessa tavoitteena yrityksellä on edelleen kasvaa ja suunnitelmia on jo olemassa.

Jokierä palkittiin lauantaina maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Carelia-salissa.