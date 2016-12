Useat sodan kokeneet osallistuivat Karjalan Liiton tilaisuuteen.

Varttuneimpien tehtävistä tärkein on se, että he kertovat tarinansa seuraaville sukupolville. Tätä mieltä on rovasti Ensio Larema. Hän osoitti sanansa lukuisille sodan kokeneille ihmisille, jotka osallistuivat Karjalan Liiton valtakunnalliseen tilaisuuteen talvisodan syttymisen muistoksi.