Lumisade aiheutti sähkökatkoja - pahimpia tykkylumialueita kartoitetaan helikopterilennoilla

Sankka lumisade on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa sähkökatkoja, kun lumen paino on kerryttänyt painoa puiden oksille ja taivuttanut niitä sähkölinjoille.

- Ilman sähköä on maanantain aikana ollut enimmillään lähes 3000 asiakasta. Eniten sähkönjakeluhäiriöitä on esiintynyt Tuupovaaran, Tohmajärven, Kiihtelysvaaran, Ilomantsin ja Kiteen suunnalla. Myös jakelualueen länsiosissa on sähkönjakelun häiriöitä ollut Heinävedellä, Riistavedellä, Tuusniemellä sekä Liperissä, kertoo Pohjois-Karjalan Sähkö.

Viat saadaan todennäköisesti korjattua iltaan mennessä ja PKS on varautunut häiriöihin lisämiehityksellä.

Pahimpia tykkylumialueita kartoitetaan tiistaista eteenpäin helikopterin avulla, että osataan tehdä ennakoivia häiriöhoitotoimenpiteitä.

Helikopterilennoista voi aiheutua melua ja häiriötä sähkölinjojen läheisyydessä. Eläintilat pyritään kiertämään. Lennot aloitetaan tiistaina Puhoksen, Kiteen, Tohmajärven ja Tuupovaaran suunnalla.

Tämän hetken ennusteen mukaan lämpötila pysyy pakkasen puolella tiistai-iltaan asti. Keskiviikkona on sääennusteen mukaan odotettavissa lisää lumisateita, mikä kasvattaa puiden lumikuormaa edelleen ja saattaa aiheuttaa häiriöitä sähkön jakeluun.

Sähköjohdoille kaatuneita tai kallistuneita puita ei pidä mennä poistamaan omin päin, vaan niistä tulee aina ilmoittaa asiakaspalvelumme numeroon 013 2663 100.

Reaaliaikainen häiriökartta löytyy Katkot-palvelusta osoitteesta https://katkot.pks.fi