Vääntö kokoontumispaikasta jatkuu Uimaharjussa - yhdistys ostaisi Kasarin tilat itselleen

Joensuun kaupunginhallitus palautti Uimaharjun Kasari ry:n tila-asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kokoontumispaikka on ollut sulkemisuhan alla, sillä kaupunki ei hyväksy Kasari-yhdistyksen ehdotuksia rakennuksen jatkokäytöstä sen huonon kunnon ja jatkokäyttöön liittyvien riskien takia.

Uimaharjun Kasari ry teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Yhdistykselle on yhdessä kaupungin kanssa haettu korvaavia tiloja tuloksetta.

Yhdistyksen hallitus on marraskuun kokouksessaan käsitellyt tilojen ostamista kaupungilta. Pöytäkirjan mukaan johtokunta on talon ostamisen kannalla ja toivoo tontille viiden vuoden vuokra-aikaa. Kaupungin mukaan viiden vuoden sopimus on liian lyhyt, sillä vaarana on, että rakennuksen purkaminen jää kaupungin kontolle vuokra-ajan jälkeen.

Kasari on yhdistys, joka tarjoaa työttömille, ikäihmisille ja yksinäisille mahdollisuuden omakustannushintaiseen ruokailuun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nykyisiä Harjunraitti 26:n tiloja käyttävät Kasarin lisäksi Uimaharjussa toimivat eläkeläisyhdistykset sekä Enon Mielenterveysyhdistys Säihke ry.