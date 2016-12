"Kytillä ei ole mitään todisteita" - Pimeä taksi on Joensuussa räikeä

Koputan tumman auton ikkunaan Joensuun toriparkissa perjantaina kello 23 aikoihin.

Ikkunaa raottaa nuori lippalakkimies. Iltaa, oletko ajossa?

– Odottelen kavereita. Miten niin?

Heittäisitkö minut Noljakkaan?

– No...okei.

Paljonko maksaa?

– Olisiko viisitoista euroa hyvä hinta?

On se. Kun esittelen itseni toimittajaksi, nuorukainen korostaa odottelevansa kavereita.

Havaintojemme perusteella kuski odottelee kavereita ainakin kolme kertaa toriparkissa perjantain ja lauantain välisenä yönä. On silti vaikea todeta, ajaako hän laitonta eli pimeää taksia.

Ajoimme laitonta taksia Joensuussa kaksi viikkoa sitten. Kerroimme aikeistamme etukäteen poliisille ja laillisille takseille.

Emme ota asiakkailtamme rahaa. Haastattelu olisi käypä hinta kyydistä. Haluamme tietää, miksi ihmiset käyttävät pimeitä takseja.

Ilmatieteen laitos povaa yöksi muutamia lämpöasteita. Sataa räntää ja vettä.

Jalankulkusää on erittäin liukas. Pikkujoulukansa ei ehkä halua kävellä kotiin.

Kulkupelimme on vuosimallin 1991 turkoosi Mercedes-Benz-farmariauto. Laiva erottuu hyvin yöstä.

Mielen päällä on kysymyksiä. Oksentaako joku taksiin? Entä jos asiakkaat tappelevat keskenään? Käykö asiakas kimppuumme?

Mistä pimeän taksin edes tunnistaa? Miten asiakkaita houkutellaan kyytiin?

Jos itseni näköinen, tuntematon ja hieman juopunut henkilö haluaisi kyytiimme, päästäisinkö hänet oman autoni takapenkille? Tuskin.

Nostamme kytkintä Noljakassa kello 22.33. Kuvaajakuski unohti teknoäänilevyt, joten etsimme ysärijyystöä huoltoasemilta.

Topi Sorsakoski, Tapio Rautavaara, Hector, Boney M., Dingo, Nightwish, Black Sabbath, Hurriganes ja Elvis. Eräällä ketjuhuoltoasemalla on kenties liian hyvä musiikkitarjonta.

Ostamme Popedan tuplalevyn, koska sen nimessä mainitaan karvanopat ja Wunderbaum.

Huoltoasemalla on jäljellä vain rankkoja auton hajusteita. Keskisormia, pitbulleja ja piruja. Omena-Kekkoset ovat lopussa.

Toisella huoltoasemalla tärppää. Ostamme keltaisen vanilja-Wunderbaumin.

Saman huoltoaseman pihalla on kymmenkunta laillista taksia. Kuskit ovat yökahvilla. Heillä on kertomuksia.

Pariskunta ohjasi asiakkaita taksikopilta toriparkin laittomiin takseihin. ”Tuolla ovat ne halvat taksit!” kuskit muistelevat myyntipuhetta.

Muuan epäonninen unohti omaisuuttaan pimeään taksiin. Hän kyseli tavaroiden perään laillisilta taksikuskeilta.

Ihmiset pitävät pimeän taksin toimintaa jo normaalina, kuskit tuumaavat. Eniten heitä pelottaa asiakkaiden turvallisuuden puolesta.

Pimeät taksit yleistyivät Joensuussa kuulemma kaksi tai kolme vuotta sitten.

Poliiseilla ei ole resursseja puuttua pimeiden taksien toimintaan. Kiinnijäämisen riski on pieni.

Jos sama auto ajaa torin ja Rantakylän väliä aamulla kello neljä, sen voisi kuvitella olevan pimeä taksi, taksikuskit pohtivat kahvilla.

Työmme jatkuu. Popedamme on kokeellista. Ensimmäisen raidan taustalla porisee pata tai piippu. Onko tämä huume-rockia?

Myös elektroninen musiikki sopii yöhön. Radiossa soi Daruden kokoama ”järjetön kattaus suomalaista elektronista musiikkia”.

– Pitää ostaa uudet kaiuttimet, kuvaaja päättää.

Wunderbaum haisee hammaslääkärin tökötiltä, jolla poistetaan plakkia. Kuvaajan silmiä kirvelee. Ulkona on raitis ilma.

Toriparkki, kello 22.58. Liikenteessä näkee paljon laillisia takseja. Pikkujoulukansaa on vielä vähän kaupungilla.

Seitsemän minuuttia myöhemmin toriparkkiin saapuu nuorten miesten kuljettamia henkilöautoja. Karvanoppia ja Wunderbaumeja.

Lähestyn saksalaisen auton parikymppistä kuljettajaa. Kysyn, ajaako mies pimeää taksia.

– Ajoin pimeää taksia yksin neljä vuotta pari kertaa kuukaudessa. Tänään ajelen muuten vain.

– Asiakkaat menivät torilta kotiin joka puolelle. Hinta vaihteli. Kyyti Ylämyllylle maksoi parikymppiä.

Miestä ei pelottanut ottaa tuntemattomia kyytiin. Poliisi kummitteli sen sijaan välillä takaraivossa.

– Kyselin asiakkailta, miten baari-ilta oli mennyt. Tulimme hyvin toimeen.

Pimeän taksin ajaminen ei kuulemma enää nuorta miestä kiinnosta. On muutakin tekemistä, hän perustelee.

– Pimeää taksia ei oikeastaan aina tunnista. Itse istuin autossa, ja joku tuli koputtelemaan oveen.

Odottelu on tylsää toriparkissa. Ehkäpä laillinen taksikuski tekee samaa taksikopin toisella puolella.

Etsimme asiakkaita myös Noljakasta, Rantakylästä, Hukanhaudalta, Niinivaaralta ja Kanervalasta. Hiljaista on.

Todistamme läheltä piti -tilanteen toriparkissa kello 1.25. Auto on peruuttaa toisen kylkeen.

Sama laulu. Parkkipaikalla on nuorten miesten autoja.

Automme nokka osoittaa kohti poliisipartion tuttua päivystyspaikkaa Torikadun ja Siltakadun risteyksessä. Punainen auto vaihtaa paikkaa oikealta vasemmalle puolellemme. Taktinen siirto.

Parivaljakko sanoo jotain taksikoppia kohti kävelevälle naiselle. Hän jatkaa matkaansa.

Kun esittelen itseni punaisen auton kuskille, hän haluaa nähdä sanomalehden henkilökorttini. Järkevä pyyntö.

Joku on nuoren miehen mukaan esitellyt itsensä poliisiksi toriparkissa. Virkamerkkiä hän ei ole näyttänyt, mies vakuuttaa.

Apukuski, noin 20-vuotias joensuulaismies, on puheliaalla päällä.

– Kaveripiirissämme tuli puhetta rahan puutteesta. Pari vuotta vanhemmat kaverini neuvoivat tulemaan viikonloppuna toriparkkiin istumaan. ”Ihmiset tulevat koputtelemaan ikkunoihin”, he sanoivat.

Aggressiivinen markkinointi eli ihmisille huuteleminen on tyrkkytaktiikka.

– Yleensä ihmiset eivät siitä edes tykkää. Kaikista parhaiten homma toimii, kun taksia ajaa yksin.

– Jos mies ajaa yksin autoa, nainenkin uskaltaa tulla kyytiin. Jos taksia ajaa kaksi miestä, kolmekaan naista ei välttämättä ota pimeää taksia. Miehet nähdään uhkaavana, entinen pimeän taksin kuljettaja perustelee.

Myös autolla on merkitystä.

– Ihmiset vähän vierastavat Bemareita. Kaikista paras pimeä taksi on vanha ja rämä Ford Escort. Oikeasti. Se herättää luottamusta.

Apukuskin mukaan pimeillä takseilla on omat hintavyöhykkeensä Joensuun seudulla.

– Rantakylään on kymppi, ja Noljakkaan ja Marjalaan viisitoista euroa. Siitä kauemmaksi hinta on yli kaksikymmentä euroa.

– Pisin kyyti oli Kiteelle. Otin siitä 120 euroa.

Juhlapyhät ja Ilosaarirock ovat hullua aikaa, mies kertoo.

– Moni opiskelijakaveri ajoi pimeää taksia Ilosaarirockin aikaan. Olen kuullut, että joku tienasi tasan 1 160 euroa kolmessa päivässä.

Pimeiden taksien buumi oli kiivaimmillaan Joensuussa muutama vuosi sitten, apukuski kertaa.

– Buumi laski, kun lehdessä oli juttuja ryöstöistä. Poliisit kiinnittivät enemmän huomiota pimeisiin taksiin. Poliisi saattoi lähteä perään.

– Poliisit kyselivät, minne auto on menossa ja tuntevatko kuski ja matkustaja toisensa.

Miehen mukaan asiakkaan kanssa sovittiin heti aluksi, että hän on esimerkiksi kuskin täti tai setä.

Setä oli kerran jääkaappipakastimen kokoinen.

– Kaverini sanoi, ettei häntä oteta kyytiin. Mies oli vajaa kaksi metriä pitkä.

Harteikas mies halusi noin 15 kilometrin päähän Joensuun keskustasta. Hinnaksi sovittiin kaksikymmentä euroa.

– Kun olimme lähellä miehen kämppää, hän ilmoitti maksavansa vain viisi euroa. ”Sovimme hinnaksi kaksikymmentä euroa”, sanoin.

– ”Se on vitonen, tai saat niin pahasti turpaasi, ettet kävele vähään aikaan”, mies sanoi. ”No sovitaan niin, mutta tämä on epäreilua”, minä kerroin.

Asiakas paiskasi setelin pimeän taksin kuljettajan kouraan. Kuskin kädet tärisivät, ja oli hyvin kuuma. Adrenaliinia.

– Ojensin setelin kaverilleni. ”Aja, aja, aja!” hän hoki. Mies oli antanut vahingossa minulle viidenkymmenen euron setelin.

Töissä käyvä joensuulaismies ei ole ajanut pimeää taksia omien sanojensa mukaan moneen vuoteen.

– Mieluummin istun auton takapenkillä. Pimeitä takseja ajavat köyhät opiskelijat Joensuussa. He tienaavat ruokarahoja.

Ensimmäinen asiakasaalto osuu toriparkkiin kello kahden jälkeen. Kaksi kolmekymppistä miestä kyselee autoilta hintoja.

Kilpailu on kovaa, joten turvaudumme tyrkkytaktiikkaan. Houkuttelen miehet Mersun takapenkille edullisilla hinnoilla.

– Emme nousseet viereisen auton kyytiin, koska kuskilla ei ollut vaihtorahaa, miehet sanovat. He haluavat kyydin noin kolmen kilometrin päähän keskustasta.

– Käytän pimeää taksia aina, kun se on mahdollista. Jos joku vie minut kotiin viidellä tai kymmenellä eurolla, menen sillä, toinen miehistä tuumaa.

– Miksi halvempaa kyytiä ei saisi käyttää? toinen pohtii.

Kaksikko rinnastaa Joensuun pimeitä takseja Uberiin.

– Oikeastaan päätös ei ole edes rahasta kiinni. Jos joku nuori saa minulta rahaa, se on ihan jees. Ei siinä mitään.

– Ymmärrän laillisten taksikyytien veloituksen, mutta henkilökohtaisesti tuntuu karulta maksaa kyydistä kolmetoista tai neljätoista euroa. Siitä viisi euroa pois, niin hinta on hyvä, toinen miehistä tuumaa.

He aikovat luultavasti nousta pimeisiin takseihin jatkossakin.

– Minulla on vain myönteisiä kokemuksia pimeistä takseista. Kuskit ovat hyviä ja nuoria tyyppejä. Kuka vanha se tuolla jaksaa päivystää? mies naurahtaa.

Toriparkin toinen asiakasryntäys on puoli neljän jälkeen.

Jos pikkujoulujuhlija kävelee toriparkin grilliltä laillisia takseja kohti, hän joutuu kävelemään toriparkin läpi – etenkin nyt toriremontin aikaan.

Toriparkin voi nähdä yöllä houkutusten kujana. Autojen ikkunoista huudellaan halpoja hintoja. Poliisipartio päivystää kolmenkymmenen metrin päästä.

Muuan päihtynyt mies aukoo lompakkoaan erään auton kulmilla. Hän nousee kyytiin.

Grillillä pikkujoulupoppoo pohtii, mennäänkö kotiin laillisella vai pimeällä taksilla.

– Emme me noita pimeitä voida ottaa, eräs mies painottaa.

– Katso nyt noita autoja! Katso tuota hienoa vanhaa Mersua! toinen huomauttaa.

Kello on 3.50. Nuori nainen koputtaa apukuskin puoleiseen ikkunaan. Hän kysyy kyytiä yhteen suurimmista kaupunginosista. Hinnaksi nainen ehdottaa kymmentä euroa.

Nyökkäämme. Kaksi naista kömpii takapenkille.

Parikymppisistä naisista ainakin toinen on juovuksissa. Hän on ilmeisesti itkenyt.

Pian ilmenee, että molemmat naiset ovat kohdanneet väkivaltaa elämässään. Eikö heitä pelota nousta vieraiden miesten kyytiin?

– En pelkää enää. Jos olen yksin liikkeellä, minulla on aina pieni hiuslakkapullo mukana, toinen heistä sanoo.

– Minulla on nyrkkirauta koko ajan laukussa, ja tiedän, miten sitä käytetään, toinen ilmoittaa.

Naiset ovat käyttäneet pimeitä takseja jo kauan. Toisen kyydin maksaa yleensä joku mies.

– Normaalisti pimeän taksin kuskit eivät halua pahaa. En ole kokenut väkivallan uhkaa.

Toinen naisista on ajanut pimeää taksia kaverinsa autolla. Poliisi on pysäyttänyt hänet.

– Pimeä taksi on laiton, mutta kytillä ei ole mitään todisteita.

– Kun otan henkilön kyytiin, kysyn hänen etunimensä. Voimme siten luokitella itsemme kavereiksi. Jos lähdemme toriparkista, otan maksun vastaan vaikkapa Tokmannin kohdalla, nainen sanoo.

– Mie vaan ajan.

Viikonloppu on ajankohtaan nähden kohtalaisen rauhallinen, Itä-Suomen poliisi kirjoittaa Facebookissa.

– Väki on ollut sankoin joukoin liikkeellä, ja viinakin on maistunut. Synkästä säästä huolimatta väki jaksoi ilolientä nautiskella ja lähteä vielä viettämään sosiaalista elämää muuallekin kuin some-kanaville, tutkinnanjohtaja toteaa.

Perjantai-iltapäivän jälkeen poliisi kirjasi parikymmentä pahoinpitelyä Itä-Suomessa. Ratista kärähtää viikonloppuna noin kaksikymmentä päihtynyttä kuskia.

– Noston arvoinen maininta liikenteessä on taksien suuri määrä, eli moneen on iskostunut Liikenneturvan lanseeraama mainoslause ”Jos otat, ota taksi”. Ei tämäkään kyllä kaikilta osin mennyt kuin Strömsössä, sillä poliisin suojiin on kuskattu niin kyytiin väsähtäneitä kuin maksamishaluttomia yön kulkijoita.

Illan ja yön aikana ajamme 92 kilometriä. Äkkäämme ainakin kolme autoa, joita voisi epäillä pimeiksi takseiksi.

Pimeä taksi vaikuttaa yllättävän räikeältä.

Juttu julkaistiin lauantain Karjalaisessa.