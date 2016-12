Tohmajärvellä käsillä kohta kauaskantoiset ratkaisut

Kunnanhallituksen esitys Kunnallistalon purkamisesta on yllättänyt myös talon seitsemät vuokralaiset. Esimerkiksi SPR:n Tohmajärven osasto ihmettelee, mihin se saisi siirrettyä kaiken toimintansa varastoineen ja kirpputoreineen.

Myös Onkamon ja Tikkalan lasten päivähoitoasia tulisi ratkaista. Ehkä Tikkalaan rakennetaan päiväkoti, johon lapset mahtuvat.

Ensi maanantaina kuullaan, minkälaisia näkemyksiä kunnanvaltuustolla on vaikkapa uusista investoinneista.

Ensi vuoden talousarvio on lähes miljoona euroa ylijäämäinen. Investointeja on 1,57 miljoonan edestä, vaikka merkittävimpiin hankkeisiin on tarjolla vasta suunnittelurahaa.

Nettomenot eli toimintakate pienenee tästä vuodesta. Verotuloihin ennakoidaan pientä kasvua, mutta valtionosuusuudistus lisää kunnan tuloja kahdessa vuodessa 8,3 prosenttia.