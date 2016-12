Joensuun vammaisneuvosto myönsi esteettömyyspalkinnon PKO:lle

Joensuun kaupungin vammaisneuvosto on päättänyt myöntää esteettömyyspalkinnon Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle. Perusteluina palkinnolle ovat helppoon liikkumiseen panostaminen sekä näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden huomioiminen.

- PKO:n kauppojen käytävät ovat riittävän leveitä eri liikkumisen apuvälineitä käyttäville ja ovet ovat itsestään avautuvia sekä leveitä. Opaskilvet ovat selkeitä. Invaparkkipaikat ovat hyvin sijoitettuja, riittävän leveitä ja selkeästi merkittyjä, perusteluissa kerrotaan.

Esimerkkeinä näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden huomioimisesta neuvosto nostaa esille Prismassa olevan puhuvan pankkiautomaatin ja toimipaikkoihin lisätyt niin sanotut suurennuslasit, joilla tuotteissa olevia tuoteselosteita pystyy paremmin lukemaan.

Yksi palkitsemisen perusteista on Sokoksen S-Parturi-Kampaamo, joka on tiettävästi ensimmäinen ja ainoa esteettömäksi suunniteltu parturi-kampaamo. Lisäksi palkitsemisperusteissa todetaan, että PKO:lla on ollut kuluvan vuoden aikana työsuhteessa, kesätöissä ja työharjoittelussa iso joukko vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä.

Vammaisneuvosto luovutti esteettömyyspalkinnon PKO:lle kokouksensa yhteydessä torstaina. Palkinnon vastaanotti viestintäjohtaja Petri Vähä.

- PKO:lla otamme palkinnon nöyrän kiitollisena vastaan. Palkinnossa lämmittää erityisesti se, että tämä tuli tunnustuksena meidän normaalista tekemisestä. Kaikessa uudis- ja korjausrakentamisessa pyrimme aina yksiköissämme huomioimaan esteettömyysseikat mahdollisimman hyvin. PKO:lla esteettömyyden huomiointi ei siis ole yksittäinen projekti vaan jatkuva käytännön toimintamalli, Vähä tiivistää.

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston PKO:lle myöntämä esteettömyyspalkinto on järjestyksessään ensimmäinen. Jatkossa palkinto tullaan jakamaan vuosittain toimijalle, joka on kuluvan vuoden aikana toiminnallaan edistänyt esteettömyyttä ja osallistumista.