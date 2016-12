Joensuulainen Pirkko Härkänen pyöräili kaikki Suomen kunnat aakkosittain läpi

Joensuulaisen 69-vuotiaan Pirkko Härkäsen 20 vuoden urakka on nyt ohi: Härkänen on käynyt vaihteettomalla polkupyörällään miltei aakkosjärjestyksessä läpi kaikki Suomen kunnat – tai itse asiassa vähän enemmänkin.

Kun Härkänen aloitti pyöräilyharrastuksensa, kuntia oli 428. Tällä hetkellä luku on enää 313. Koska kuntaliitosten myötä on syntynyt myös uudennimisiä kuntia, muun muassa aloituskunnan Alahärmän edelle aakkosissa kiilannut Akaa, on Härkänen käynyt varmuuden vuoksi niissäkin. Niinpä Härkäsen kiertämien Suomen kuntien kokonaismäärä on 443.

– On siihen aika monta kilometriä tullut. Joskus viitisen vuotta sitten laskeskelin ajaneeni noin 60 000 kilometriä. Olisikohan määrä nyt sitten noin 80 000, Härkänen arvioi.

Kaikki matkansa Härkänen on polkenut vuonna 1997 ostetulla vaihteettomalla naistenpyörällä.

– Vaihteeton on siitä hyvä, että siinä ei ole oikeastaan mitään sellaista korjattavaa, jota ei osaisi tehdä itse, Härkänen perustelee.

Sen pahempia haavereita reissuilla ei tosin ole sattunutkaan kuin renkaan puhkeamisia, ja niitäkin vain viitisen kertaa.

Vuonna 1997 Alahärmästä alkanut pyöräilyprojekti päättyi viime kesäkuussa Äänekoskelle. Saavutustaan Härkänen juhlisti syksyllä lähtemällä kaksi ja puoli kuukautta kestäneelle maailmanympärysmatkalle.

Kunnat eivät olekaan Härkäsen ainoa keräilyharraste, vaan hän on myös innokas maailmanmatkaaja. Tällä hetkellä käytynä on 124 itsenäistä valtiota. Listalta puuttuu siis enää 71, jotta koossa olisivat kaikki maailman maat. Houkuttaako?

– Kyllähän se periaatteessa mielessä on. Toisaalta joukossa on sellaisia maita, joihin meneminen ei ole oikein turvallista, Härkänen pohtii.

Parhaiten Härkäselle on jäänyt mieleen vuonna 2004 tehty matka Etelämantereelle.

– Se oli uskomaton näky, kaikki ne eläimet ja jäävuoret. Pingviinien touhuja oli hauska seurata läheltä. Niitä sai mennä viiden metrin päähän, Härkänen kertoo.

Tällä hetkellä Härkästä kiinnostaisi erityisesti Afrikka.

– Se on niin toisenlainen maanosa. Lisäksi minua kiinnostaisivat saaret, esimerkiksi Fidzi ja Vanuatu.

Pyörämatkoillaan Härkänen on tyypillisesti ollut liikkeellä kevyellä varustuksella. Mukana on ollut lähinnä vaihtovaatteita, vedenkeitin ja jonkinlainen makuupussi. Kännykkäkin on lähtenyt matkaan vasta viime vuosina.

– Aiemmin vain sanoin, että lähden nyt ja palaan sitten kun palaan. Viime aikoina lapset ovat vaatineet, että pitäisi olla vähän paremmin tavoitettavissa, Härkänen naurahtaa.

Majoitus on yleensä löytynyt leirintäalueelta, joskus hotellista. Jonkin yön matkoillaan Härkänen on viettänyt puistonpenkillä tai grillikatoksessa. Kerran yöpymispaikaksi valikoitui Karijoen tanssilavan lipunmyyntikoju.

Vain yhden kerran Härkästä on yksinäisillä taipaleilla pelottanut. Sairaanhoitajana elämäntyönsä tehnyt Härkänen teki eläkkeelle jäämisensäkin jälkeen keikkatyötä muun muassa Helsingissä. Eräällä tällaisella reissulla Härkänen lähti iltapäivällä työstä päästyään ajamaan pyörällä Helsingistä kohti Dragsfjärdiä.

Yhdentoista maissa illalla Härkänen saapui Karjaalle, jossa oli aikonut yöpyä. Majoitusta ei sitten löytynytkään.

– Niinhän minä läksin ajamaan läpi yön. Silloin keskellä yötä autioissa metsämaisemissa tuli kyllä mieleen, että täällähän voisi vaikka kuka kolkata. No, aamulla olin Kemiössä, söin puurot ja jatkoin Dragsfjärdiin, Härkänen muistelee.

Härkänen ei ole suinkaan piipahtanut kunnissa pelkällä läpikulkumatkalla, vaan hän on aina yrittänyt tutustua myös paikkakunnan nähtävyyksiin. Erityisesti ovat kiinnostaneet kirkot, museot ja luonnonnähtävyydet.

Osaan kunnista Härkänen on myöhemmin tullut jopa uusintakäynnille, kun kirkko tai museo ovat ensimmäisellä kertaa käydessä olleet kiinni.

– Esimerkiksi Inarin kirkko on minulle jäänyt mieleen. Se oli yksinkertainen, mutta alttaritaulu oli erikoinen, sillä siinä oli poro. Aivan ihanaa, että mukana oli jotain paikallista, Härkänen kehuu.

Ovatko kaikki Suomen kirkot jo tuttuja?

– Isossa osassa olen käynyt sisälläkin. Jos kirkko on ollut kiinni, olen kiertänyt ympäri ja katsellut ulkoapäin, Härkänen nauraa.

Luonnonnähtävyyksistä mieleen ovat jääneet varsinkin Askolan hiidenkirnut.

– Monenlaisia metsäteitä on tullut pyöräiltyä luonnonkohteita etsiessä.

Suomen tutkaileminen on ollut Härkäselle myös tietoinen tavoite.

– Kun matkustaa ulkomailla, pitäisi tietää jotakin kotimaastaankin, Härkänen perustelee.

Hän arvelee tutustuneensa paikkakuntien pieniin nähtävyyksiin joskus ehkä jopa paremmin kuin paikalliset.

– Esimerkiksi Helsingistä löysin pyöräillen ja kävellen 463 julkista muistomerkkiä ja taideteosta, Härkänen huomauttaa.

Pyöräilemistä Härkänen ei aio jättää, vaikka Suomen-kierros onkin nyt suoritettu. Sama vaihteeton polkupyörä on edelleen jokapäiväisessä arkikäytössä myös talvisin.

Lähitulevaisuudessa tosin ensisijalla saattavat olla ulkomaanmatkat. Muutama on jo suunnitteilla. Myös pyöräilymatkat ulkomaille kiinnostavat.

Mitä matkailu ja pyöräily ovat lopulta elämään antaneet?

– Kyllä sitä omaa elämääkin vähän eri tavalla katsoo sen jälkeen, Härkänen aprikoi.