Liikesivistysrahastolta 25 000 euroa Itä-Suomen yliopiston vastinrahakampanjaan

Liikesivistysrahasto on lahjoittanut 25 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjaan. Lahjoitus on kohdennettu kauppatieteelliselle koulutusalalle, jolle on nyt saatu viisi lahjoitusta meneillään olevan varainhankintakauden aikana.

Liikesivistysrahasto on tehnyt lahjoitukset yhteensä kymmenelle suomalaiselle yliopistolle kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Lahjoitusten kokonaissumma on 2,5 miljoonaa euroa.

Yliopistolahjoitusten kriteereinä olivat yliopistojen akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset yliopistojen alueilta viimeisten 15 vuoden aikana.