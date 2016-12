Joensuu vaihtaa leasingautoihin - autoissa kiinni miljoonaomaisuus

Pelkästään henkilö- ja pakettiautoissa kaupungilla on kiinni miljoonaomaisuus. Tällä hetkellä koko kaluston uushankinta-arvo olisi noin kolme miljoonaa euroa.

Kun noin puolet ajoneuvoista siirtyy maakunnalliselle sote-organisaatiolle, sen jälkeenkin autoja jää kaupungille niin paljon, että ajoneuvokokonaisuuden uusinta maksaisi 1,8 miljoonaa.

Liisaukseen on päädytty, kun autojen huoltamisesta on tullut vuosi vuodelta vaativampaa ja osa korjaustehtävistä pitää ulkoistaa. Kun ajoneuvokanta on keskimäärin yli kymmenen vuoden ikäistä, liisaus vaikuttaa myös autojen turvallisuuteen, käyttötehokkuuteen ja ekologisuuteen.

Vaiheittainen siirtymä liisingautoiluun aloitetaan ensi vuoden aikana.