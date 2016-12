Lautakunta asetti uhkasakkoja - vanhan koulun pihalla ongelmajätteitäkin

Valtimon ympäristölautakunta vaatii sakkojen uhalla kiinteistöjen siistimistä. Tilanne on hankalin Ylä-Valtimon entisellä koululla, jonne on varastoitu myös ongelmajätteitä.

Entisellä koululla on myös omistajan toiselta lautakunnan puhdistettavaksi määräämältä kiinteistöltä tuomat luvattomat verstas ja sauna. Omistajan on puhdistettava kiinteistö ensi toukokuun puoliväliin mennessä 8 000 euron sakon uhalla.

Lautakunta vaatii, että samaisen omistajan on siivottava myös Karhunpään entisen koulun tontti Kirkkolantien vieruksineen. Tien vieressä on purkujätettä kuten asbestia sisältävää levyä. Uhkasakon suuruus on 2 000 euroa.

Entisten koulujen osalta lautakunta päätti myös tehdä poliisille tutkintapyynnön.

Kirkonkylän välittömässä läheisyydessä olevalle pienelle tilalle henkilö on varastoinut romua ja jätettä. Tämä hänen on siivottava kaikkiaan 8 000 euron sakon uhalla.

Puuta, tavaraa ja jätettä on varastoitu myös radan varteen. Omistajan on puhdistettava alue 1 000 euron sakon uhalla.