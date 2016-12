Immanuel-jouludraama nähdään Nurmeksessa jälleen aatonaattona

Suomen tiettävästi vanhin katunäytelmä on yleisölle maksuton ja toteutetaan talkootyönä.

Draaman tapahtumat noudattelevat jouluevankeliumia.

Yleisö voi saapua seuraamaan myös kenraaliharjoitusta, joka pidetään Maariankadulla torstaina 22. joulukuuta kello 18.

Draaman ohjaavat tänä vuonna Antti Tiensuu ja näyttelijä-muusikko Petteri Hautala Kouvolasta. Tiensuu on ohjannut draaman kahtena aiempana vuonna, mutta Hautalalle kerta on ensimmäinen. Toista ohjaajaa tarvittiin, sillä Tiensuulla on töitä myös Tampereen Teatterissa, jonne hänet kiinnitettiin keväällä.

Immanuelin ohjaaja vaihtuu kolmen vuoden välein.

Idean Immanuelista keksi toimittaja Eeva Vainio, kun hän haastatteli sittemmin jo edesmennyttä kirkkoherra Raimo Kemppaista Nurmeksen evankelisella opistolla 1989 alussa.

Kemppainen totesi, että ratkaisevinta joulussa on Jumalan tuleminen ihmiseksi.

- Eeva Vainiolla oli ensimmäistä käsikirjoitusta laatiessaan apuna työryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Raimo Kemppainen, dosentti Kyllikki Tiensuu, kirjailija Rauha Kejonen sekä tuolloin teatteritieteitä opiskellut Juha Iso-Aho. Seppo Paroni Paakkunainen sävelsi musiikin Eeva Vainion ja Rauha Kejosen kirjoittamiin runoihin, tiedotteessa kerrotaan.

Immanuel-jouludraaman toteuttaa kannatusyhdistys. Esitys rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä nurmekselaisten yhteisöjen ja yritysten tuella.

- Tärkeitä ovat myös valtakunnallisten ja pohjoiskarjalaisten säätiöiden ja rahastojen avustukset, tiedotteessa kerrotaan.