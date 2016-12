Lieksalaiset koiranomistajat ovat saamassa pitkään kaipaamansa koirapuiston. Vastauksena puistoa koskevaan kuntalaisaloitteeseen Lieksan kaupunginhallitus on antanut tekniselle toimelle tehtäväksi valmistella kolmesta neljään vaihtoehtoista aluetta, joille koirapuisto on mahdollista rakentaa.

Vaihtoehdoiksi on esitetty muun muassa Sittalammen, Kaupunginniemen ja Urheilupuiston alueita. Alustavasti puisto on 50 x 50 metrin suuruinen aidattu alue, joka on jaettu kahtia. Sen hinta pystytettynä on noin 12 000 euroa. Koirapuiston käyttäjät valtuutetaan huolehtimaan puiston siisteydestä.