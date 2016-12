Pielisjoen koulun oppilaat veivät hyvää mieltä vanhuksille - "Aikoinaan sitä paistettiin joka sorttia jouluksi"

Piparitaikina ohenee ohenemistaan, kun Lotta Kallunki kaulitsee sitä kuin vanhasta muistista.

– Aikoinaan sitä paistettiin itse joka sorttia leivonnaisia jouluksi, pipareista lähtien. Täytekakkuakin oli ja tietysti kinkut paistettiin aina, Kallunki kertoo.

Lotta Kallunki osallistui tiistaina muutamien muiden Vetrean asiakkaiden kanssa Pielisjoen koulun oppilaiden vetämään toiminnalliseen tuokioon. Hyvän mielen joululähettiläät, Ella Halonen, 14, Mona Lempiäinen, 14, ja Laura Kärkkäinen, 14, olivat ilahduttamassa vanhuksia leivonnalla, korteilla ja yhdessäololla.

Tuokion ohjaaminen kuuluu Pielisjoen koulun kahdeksasluokkalaisten Pidä huolta itsestäsi ja muista -valinnaisaineen ohjelmaan. Valinnaisaineeseen kuuluu muun muassa ulkoilu, lehtien lukemista, leivontaa, juttelutuokioita, askartelua tai tuolijumpan pitämistä vanhuksille.

Kaikenlaista toimintaa on tehty pienissä ryhmissä, kuten esimerkiksi tiistainen joululeipominenkin Vetrean asiakkaille.

– Valinnaisaine alkoi syksyllä. Olemme käyneet vasta päiväkodissa, eläinhoitolassa ja nyt olemme täällä leipomassa, ja jaamme myös vanhuksille joulukortteja, tytöt kertovat.

Myös Aini Hassisen edessä on kaulin ja piparitaikinaa. Parin minuutin kaulitseminen riittää rouvalle. Piparitaikinan kaulitseminen ottaa voimille.

– Nyt en jaksa tämän enempää, hän sanoo.

Hoitajat siirtävät piparitaikinan seuraavalle halukkaalle leipojalle.

Pian pelti täyttyy tähdistä, sydämistä ja kuusista. Taikina on valmis uuniin laitettavaksi.

– Niistä kyllä tulee hienoja, Lotta Kallunki toteaa odotellessaan pipareiden paistumista.

Pielisjoen koulun oppilaat halusivat toimia hyvän mielen joululähettiläinä ja antaa vanhuksille yhdessäolon joululahjan ja ilon.

– Askartelimme koululla joulukortteja joulurunoineen vanhuksille annettaviksi, Ella Halonen sanoo.

Kahdeksasluokkalaisten mielestä vanhusten kanssa oleminen ja yhdessä tekeminen on mukavaa. Vanhuksilla on tietynlaista elämänviisautta ja tietoa, jota he voivat jakaa eteenpäin.

– Vanhusten elämään tällaisella kanssakäymisellä on myös positiivista merkitystä, tuohan se vaihtelua laitoshoidossa olevan vanhuksen rutiininomaiseen päivärytmiin ja kenties helpotusta yksinäisyyteenkin. Itsekin olet kuullut monet kiitokset vanhuksilta. On mukavaa ja palkitsevaa tuottaa hyvää mieltä näillä meille pienillä teoilla. Vanhuksia ei pidä unohtaa, ovathan hekin antaneet meille niin paljon, äidinkielen opettaja ja Pidä huolta itsestäsi ja muista -valinnaisaineen opettaja Satu Peltonen kertoo.

Vanheneminen on luonnollinen osa elämänkaarta, samoin on nuoruus. Molemmissa elämänkaaren päissä on paljon turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

– Tämä hyvän mielen toiminta tukeekin molempia, Peltonen muistuttaa.

Pidä huolta itsestäsi ja muista -valinnaisaineessa harjoitellaan arjen taitoja ja opitaan ymmärtämään, että jokainen voi vaikuttaa toiminnallaan sekä omaan että toisten hyvinvointiin. Oppilaat oppivat kantamaan vastuuta omasta ja yhteisestä tekemisestä. Samalla kehitetään myös tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä itseilmaisutaitoja, jotka ovat tärkeitä kaikissa ihmissuhteissa. Uudessa opetussuunnitelmassa nämä taidot korostuvat entistä enemmän.

Vanhusten ja lasten kanssa toimiessa näitä tärkeitä taitoja voi harjoitella mielekkäästi. Mahdollisuuksia sukupolvien väliseen kohtaamiseen pitää olla tarjolla myös koulussa, sillä kaikilla nuorilla siihen ei ole mahdollisuutta vapaa-aikanaan.

– Monet nuoret toivovat tällaisia mahdollisuuksia enemmänkin ja eri sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta on saatu hyviä kokemuksia.