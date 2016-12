Kunta myy Jyrinkylän vuotavan kaukolämpöverkon yhdellä eurolla

Lämpöverkon hinta on yksi euro. Kaukolämpöverkkoon on liitetty yksitoista kohdetta, joista varuskunnan käytössä oleva varikkoalue on suurin yksittäinen kaukolämmön kuluttaja.

Suoraan kunnan omistuksessa olevia kohteita on kuusi. Kaukolämpöverkko on pääosin varuskunnan toiminta-aikana vuonna 1962 rakennettua verkkoa.

Kaukolämpölaitoksella tuotetaan vuodessa lämpöä noin 4500 MWh ja lämpöä kulutetaan noin 3700 MWh/vuosi. Verkostohäviöiden osuus on siis suuri, lähes 25 prosenttia.

Häviöiden kustannukset ovat noin 55 000 euroa vuodessa. Kaukolämpöverkon uusiminen maksaisi 345 000 euroa ja lämpölaitoksen korjaukset 200 000 euroa.

Adven Oy tekee kaupan jälkeen tarvittavat korjaukset laitokseen ja verkkoon. Kaupan on määrä toteutua huhtikuussa.

Adven laatii alueelle kaukolämpötariffin. Aloitustariffin mukaan tehomaksut ovat vuoden 2015 tasolla ja energiamaksut vuoden 2016 tasolla.