Joulu saapui Valtimo-kotiin

Valtimo-kodissa pidetyssä pikkujoulussa oli hyvin lämmin tunnelma. Pöytä notkui herkkuja, kynttilät paloivat ja ohjelmaan osallistuivat siellä asuvat vanhukset ja muut asukkaat.

Jouluevankeliumi oli odotetuin ohjelmanumero, ja sitä oli harjoiteltu hartaasti yhdessä. Kuvaelmaan kuuluvat asut rohkaisivat esiintyjiä. Maria, Joosef, enkelit, paimen ja kuoro lauloivat kauniisti: ”Heinillä härkien kaukalon, nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie, kohta luokse vie, rakkautta suurinta katsomaan.”

Vapaaehtoistyöntekijä Anne Härkin luki jouluevankeliumin, ja toinen vapaaehtoinen Päivi Härkin auttoi näyttelijöitä. Kuvaelma toi monelle mieleen omat lapsuuden ajat ja esimerkiksi koulussa esitetyt näytelmät.

Reijo Lauronen kertoi, että hän halusi olla nyt paimenena, kun viimeksi koulussa oli saanut olla Joosef.

– Joululaulujakin laulettiin niin paljon siellä Puukarin koulussa, että minä osaan ne nyt ulkoa. Täällä on mukavaa, kun saa halata kaikkia ja toivottaa hyvää joulua, Lauronen tuumi.

Päivi Härkkimen mielestä on tärkeää, että joulujuhla viedään vanhusten luo ja he saavat suunnitella oman juhlansa. Aktivointi on päivän tärkein sana.

– Monet täällä ovat sen verran huonokuntoisia, että on hankala lähteä oman yhteisön ulkopuolelle joulutapahtumiin. Tämä tuo vaihtelua ja väriä arkeen. Sekin on tärkeää, että palvelukodin asukkaat saavat itse osallistua toimintaan eikä vain katsoa päältä toisten esityksiä, Härkin sanoo.

Kanttori Sari Meriläinen laulatti tuttuja joululauluja, ja joulupukkikin ehti kiireiltään tervehtimään. Monella vanhuksella oli joululahjatoiveena saada parempi terveys. Pukki vastasi: ”Voi veikkosella minä teen parhaani, että muistan teitä siinä asiassa.”

Valtimon Keskustanaiset olivat Valtimo-kodin pikkujoulun järjestäjinä yhdessä henkilökunnan ja asukkaiden kanssa. Heillä on ennenkin ollut paljon samankaltaista vapaaehtoistoimintaa vanhusten parissa.