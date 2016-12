Pogostan Sanomat: Ilomantsin keskustaan avataan uusi kahvila

Ilomantsin katukuva saa uuden kahvion, kertoo torstain Pogostan Sanomat. Jonkin aikaa jo tyhjillään olleissa linja-autoaseman rakennuksen päädyn tiloihin tulee uusi kahvio.

– Tätä on vähän aikaa jo mietitty, että avattaisiin jonnekin pieni kahvio, tässä on nyt valmiina tilat. Ollaan auki linja-autojen kulkuaikojen mukaan ja kala on edelleen vahvassa roolissa palvelujen tarjonnassa, kertoo Antti Lautanen.

Kahvio avaa ovensa vuoden alusta. Uusi kahvio on auki viitenä päivänä viikossa.

Asiasta kertoi Pogostan Sanomat.