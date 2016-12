Valtaosa viettää joulua perheen parissa – perhekeskeisellä joululla on juuret 200 vuoden takana

Valtaosa Pohjois-Karjalan raadista viettää joulua perheen parissa. 437 vastaajasta lähes kaksi kolmesta vastasi viettävänsä joulua kotona perheen kanssa.

18 prosenttia on jouluna kahdestaan puolison kanssa, ja viisi prosenttia vähemmän viettää joulun sukulaisten luona kotiseudulla.

Vain kolme sadasta lähtee jouluksi ulkomaille, ja yksin jouluna on vain neljä prosenttia vastaajista.

Joulu on juhlista kaikkein perhekeskeisin. Tapa on perua parin sadan vuoden takaa, jolloin kaupunkiporvariston ja säätyläisten parissa voimistui ajattelu, että perhe on koko yhteiskunnan ydin, kertoo tutkija Jere Jäppinen Helsingin kaupunginmuseosta.

– Joulu oli se juhla, joka kaikista parhaiten sopi tiivistämään tätä ideologiaa. Jouluna ihannoidun perheen kauneus oli symbolisesti läsnä.

Siitä lähtien joulun merkitys alkoi kasvaa, ja samaa tuki kaupallistumisen kasvu. Joulusta muodostuikin hiljalleen vuoden tärkein juhla.

Nykyään joulu on meille vuoden kohokohta, mutta vielä 1800-luvun alun Suomessa joulu nähtiin yhtenä kirkkopyhänä muiden joukossa – ei pääsiäistä kummempana.