Pohjois-Karjalaan perustettu jo 36 kylän pelastusryhmää

Heinäkuussa 2015 käynnistynyt Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen, Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton ja Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluetoimiston yhteinen Turvaa maaseudulle-hanke on saavuttamassa puolivälin rajapyykin.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on muodostaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle vähintään 50 kylän pelastusryhmää, jotka kykenevät tarvittaessa toimimaan pelastustoimen tukena poikkeavissa tilanteissa.

Kylien pelastusryhmiä on tähän mennessä perustettu ja koulutettu Tohmajärven, Kiteen, Rääkkylän, Valtimon, Lieksan, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Juuan kuntien alueille. Yhteensä maakunnan alueella toimii tällä hetkellä jo 36 kylän pelastusryhmää, joissa on mukana yli 300 henkilöä.

Vuoden viimeisimmät peruskoulutustilaisuudet järjestettiin Juuassa, jonne muodostettiin kuusi pelastusryhmää. Turvaa maaseudulle-hankkeen erilaisiin tilaisuuksiin on osallistunut yli 5 000 kyläläistä.

- Kylien pelastusryhmien koulutustilaisuuksiin on saatu runsaasti osallistujia, josta kiitos kuuluu aktiivisille kyläläisille. Hanke on saanut kylillä erittäin positiivisen ja kiinnostuneen vastaanoton, joka osoittaa mielestäni sen, että turvallisuutta pidetään tärkeänä ja lähimmäisistä halutaan pitää yhdessä huolta, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Viitaniemi.

Hanke jatkuu ensi vuoden alkupuolella, jolloin pelastusryhmien kokoaminen ja koulutus on tavoitteena aloittaa Joensuun Tuupovaaran ja Enon sekä Nurmeksen kylissä. Maakunnan kylille laaditaan myös turvallisuussuunnitelmia sekä järjestetään erilaisia turvallisuuteen liittyviä tapahtumia yhteistyössä kylien pelastusryhmien kanssa. Myös naapuriaputoimintaa pyritään edistämään.

Lisäksi ensi vuoden tavoitteissa on sijoittaa maallikkodefibrilaattoreita (sydäniskureita) kylien pelastusryhmien käyttöön. Pelastuslaitoksella on alustava suunnitelma noin 30 ensivastekäytössä olevan defibrilaattorin sijoittamisesta ensisijaisesti niille kylille, joille on koulutettu kylien pelastusryhmiä ja joissa välimatkat lähimpään ensihoito- tai ensivasteyksikköön ovat pitkät.