Alennusmyyntisesonki alkoi vauhdilla heti pyhien jälkeen

Joulun jälkeinen alennusmyyntisesonki pyörähti kivijalkakaupoissa käyntiin heti tapaninpäivän jälkeen.

Joensuun keskustan Intersportista kassan takaa tavoitetun Elina Kukkosen mukaan kauppa vilkastui jo tiistaina keskipäivällä 11:n jälkeen.

Joulun jälkeen urheiluvälineliikkeessä kauppansa tekevät etenkin talviulkoiluvaatteet.

- Nastakenkiä menee aina joulun jälkeen, samoin toppahousuja ja toppatakkeja, Kukkonen ja Julia Koukkari luettelivat.

Hollannin Veldhovenista Pohjois-Karjalaan joulunviettoon tullut Minna Wanrooij vietti shoppailupäivää muun muassa miehensä Jeroenin ja tyttärensä Esterin kanssa. Seurueelle oli jo tarttunut mukaan ostoksia useasta eri kaupasta - pääsääntöisesti talvivaatteita.

Joensuusta kotoisin oleva Minna Wanrooij totesi joulunjälkeisten alemyyntien olevan perinteinen shoppailupäivä.

- On näihin alemyynteihin aina lähdetty. Täällä Joensuussa on ihan hyvät valikoimat, mutta hintataso on yleensä sen verran korkea, että normaalihinnoilla ei tule juuri ostettua. Sen sijaan alessa hinnat ovat kohdillaan.