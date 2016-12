Rivitalon pihasta anastettiin mopo Joensuun Rantakylässä Kuohutiellä maanantain kello 23 ja tiistain kello 7 välisenä aikana.

Jincheng-mopo on musta, ja polttoainetankki on punainen. Mopon rekisteritunnus on 42-UHP.

Havainnot anastuksesta voi ilmoittaa poliisille sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 maanantaista perjantaihin kello 8-16.15.