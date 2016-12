Joensuussa aloittaa Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä

Joensuussa aloittaa 19. tammikuuta uutena palveluna Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä vanhemmille.

Vanhempien ero muuttaa lapsiperheen elämää, kaupungin tiedotteessa todetaan.

- Eron jälkeen vanhempien on pohdittava monia lapsen elämän asioita uudesta näkökulmasta ja rakennettava toimivia käytäntöjä arkeen. Vanhemman neuvo on ryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmässä jaetaan kokemuksia eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja sen haasteista sekä etsitään uusia toimintatapoja.

Joensuun Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä vanhemmille kokoontuu kahdeksan kertaa 19.1.-16.3. torstaisin klo 17-19.30. Kokoontumisia ei ole talvilomaviikolla 10.

Kokoontumispaikka on Niinivaaran päiväkoti osoitteessa Vakkosalmenkatu 11. Ryhmä on suunnattu päivähoidon lapsiperheille ja on maksuton. Ryhmään voi osallistua vain toinen vanhemmista, tiedotteessa huomautetaan.

Ryhmän ohjaajina toimivat varhaiskasvatuksen perheohjaajat Raili Airaksinen ja Leena Lappalainen.

Kaupunki toivoo vertaistukiryhmään lisää osanottajia, ja ilmoittautua voi tiistaihin 10. tammikuuta saakka.

Ryhmään voi ilmoittautua varhaiskasvatuksen perheohjaaja Leena Lappalaiselle numeroon 050 599 8751 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .