Uuden värityksen mukaiset poliisiautot otettiin käyttöön Joensuussa

Joensuun poliisiasemalle on saatu kaksi uuden värityksen mukaista poliisiautoa. Yleisväritys on entiseen malliin sinivalkoinen, mutta uutena autoissa on neonkeltaista huomioväriä, joka lisää näkyvyyttä liikenteessä. Huomioväriraidat sekä autojen siniset tekstit on tehty heijastavasta materiaalista.