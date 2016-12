Ilotulituspatojen suosio kasvaa koko ajan

Ilotulituspatojen suosio näyttää kasvavan koko ajan. Näin kertovat sekä Joensuun Tavaratorin Juha Lautanen että Jarmo Karjalainen Kuurnankadun Kamux-autokauppaan avatusta Rakettitukun myyntipisteestä.

Padat sytytetään yhdestä tulilangasta, mutta paukkuja tai ”efektejä” on monia. Joidenkin mielestä tämä on kätevää, kun joku toinen voi nauttia ilotulitteiden sytyttelystä yksi kerrallaan. Kauppiaiden mielestä padat on helppo siivota hangesta.

– Eikä ole sitä riskiä, että raketti lentäisi paikkaan, jossa se aiheuttaa vaaraa, Lautanen sanoo.

Raketit hän suosittelee ampumaan putkesta, jonka voi teipata vaikka puuhun.

Jos tikun iskee hankeen, lento voi latistua. Pulloista ampumista Lautanen ei suosittele, sillä pullo voi kaatua syystä tai toisesta.

Joensuun kaupunkialueella on 18 myyntipistettä, joista viisi on Rakettitukun. Uusina myyjinä tulivat Jokierä sekä JoMa, jolla on kauppa Kuurnankadulla.