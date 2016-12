Yhteispäivystys ruuhkautui - influenssa- ja vatsatautiepidemiat jylläävät

Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystys on ruuhkautunut. Syynä on influenssa- ja vatsatautiepidemiat, jotka ovat alkaneet tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin.

Suurin osa varmennetuista tapauksista on ollut influenssa A-viruksen aiheuttamia. Sairaalahoitoa on tarvinnut tähän mennessä 30 potilasta ja yksi iäkäs henkilö on menehtynyt. Influenssakauden arvioidaan kestävän vielä useita viikkoja.

Yhteispäivystyksessä on näkynyt paljon myös noroviruksen aiheuttamia vatsatautitapauksia.

Yhteispäivystyksestä kehotetaan asiakkaita harkitsemaan tarkoin, vaatiiko oma asia päivystyskäyntiä. Ennen päivystykseen tulemista tulee soittaa puhelinneuvontaan numeroon 013 171 6161.