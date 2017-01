Näkökulma: Kotikulmat ovat pahimmat

Suvantokatu on pelottava paikka. Tosin vain se pätkä, joka jää Koulukadun nyt jo puretun poliisitalon ja Keskuskentän väliin.

Pelkoni ei johdu siitä, että olen kotoisin huomattavasti Joensuuta pienemmästä kaupungista, kainuulaisen korven keskeltä. Ei, en ole pulassa kaupunkiliikenteessä. En pelkää Helsinkiä enkä Britannian vasemmanpuoleista liikennettä. Mutta Valintatalon kulmalla Suvantokadulla olen vähän pelännytkin.

Olen tehnyt siinä äkkijarrutuksia viimeisen parin kuukauden aikana enemmän kuin yksikään sydämen virhelyönneistä kiinnostunut lääkäri pitäisi suotavana, vaikka olen toki oppinut varomaan.

Olen vain kauhuissani odotellut, milloin joku ajaa siinä toisen auton kylkeen siten, että paikalle tarvitaan ambulanssin sijaan ruumisauto.

Muutin hiljattain niille kulmille, ja nyt ajan Suvantokatua monta kertaa päivässä. Vanhastaan tiedän, että aiemmin Suvantokatu ei ollut etuajo-oikeutettu, mutta nyt se on. Ja on ollut jo hyvän aikaa, toista vuotta. Mutta siltikään, niiden jarrutusten määrästä päätellen, kovinkaan moni ei ole sitä edelleenkään huomannut. Kalevankadulta, Merimiehenkadulta ja Sepänkadulta ajetaan yhä säälimättä eteen kolmion takaa.

Eikä niitä tapauksia ole yksi tai kaksi.

Monia ärsyttää, kun edellä ajava, tuntemattomilla kulmilla liikkuva kuljettaja ajaa hitaasti tutkien väistämissääntöjä. Mutta oikeasti he eivät ole ongelma liikenteessä, koska he aidosti havainnoivat ympäristöään. Ongelma ovat ennemminkin vanhasta muistista ajavat kuljettajat.

On vaarallisinta ajaa kotikadullaan, josta muistaa sadevesikaivojen paikatkin. Silloin ajaessaan vajoaa helposti omiin ajatuksiinsa eikä huomioi tarpeeksi. Tämä on nähty esimerkiksi tasoristeysturmia tutkittaessa.

Valitettavasti sama ilmiö näkyy myös kaupunkiliikenteessä. Kun Yläsatamakadun väistämissääntöjä muutettiin, uusien oppimiseen taisi monelta mennä pari vuotta, ja kaikilla ne eivät ole hallussa vieläkään. Niiden kärkikolmioiden ilmestymistä risteyksiin ei vain huomattu, tutulla kadulla kun ajeltiin. Nyt sama ilmiö näkyy Suvantokadulla.

Siitä, etteivät joensuulaiset piittaa liikennesäännöistä tai osaa niitä, ei toivottavasti ole kysymys.

Kuten eräs komisario kerran hienosti muotoili: ajaessa tärkeintä on keskittyä olennaiseen, seuraamaan ja havainnoimaan sekä omaa että ympäristön käyttäytymistä, eikä liikennesääntöjen noudattaminenkaan ole pahasta.

Kaupunkien risteykset eivät oikeasti olisi pahoja paikkoja, jos ihmiset ajattelisivat miten ajavat.

Vaikka nyt joku taikaisku tapahtuisikin ja huomenna kaikki ajaisivat Suvantokadulla kuin oppikirjasta, niin ei se opiskelu Joensuussakaan tähän lopu. Kannattaa siis katsella liikennemerkkejä eikä vain luottaa muistiinsa. Ruutukaavan liikennejärjestelyjä tullaan lähivuosina remontoimaan runsaasti.

Kaupungin liikenneinsinöörien kartoissa on viime vuosina näkynyt vaikka mitä. Lisää liikenneympyröitä on tulossa ainakin Koulukadulle, Koskikadusta on aiottu tehdä joukkoliikennekatu, Rantakatu katkaista ja Papinkatua rauhoittaa nykyistä enemmän kevyen liikenteen käyttöön.

Ja kun toriparkkikin tulee, nämä kaikki yhdessä mullistavat keskustan liikenteen.

Mutta jos näitä uudistuksia odotellessa nyt vähän kiinnitettäisiin huomiota siihen, miten Suvantokadulla ajetaan, niin se olisi askel parempaan.

Ettei ikkunani alla rysähtäisi pahemmin. Ja että minäkin voisin ajaa kotiin vähän turvallisemmin mielin.

Kirjoittaja: Veikko Huotari