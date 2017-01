Karhunmäen uusi koulu aloitti toimintansa - tuvasta löytyy takkakin

Karhunmäen uusi alakoulu aloitti toimintansa maanantaina. Koulu tulee palvelemaan uuden kasvavan asuinalueen ja sen lähiympäristön 300 oppilasta ja 26 esikoululaista. Kouluajan ulkopuolella koulun tiloja voivat hyödyntää niin alueen asukkaat, urheiluseurat kuin järjestötkin.

Koulun suunnittelun lähtökohtana on ollut uusi oppimisympäristö. Opetusryhmät toimivat kolmessa pesässä, joista jokainen muodostuu neljästä kotiluokasta. Luokkia voi yhdistellä toisiinsa tai keskellä olevaan soluaulaan siirtoseinillä.

Koulun sydän on iso aula, jossa ruokaillaan, pidetään aamunavauksia ja juhlia, sillä aulaan on sijoitettu myös esiintymislava. Tuvaksi nimetystä aulatilasta löytyy myös koulun olohuone, jossa on takka, kirjahyllyjä ja sohvaryhmä.

Kevään aikana Karhunmäen koulussa testataan tietojärjestelmää, jonka avulla oppilaat pääsevät tutkimaan koulurakennuksen eri toimintoja kestävän kehityksen näkökulmasta.

- Kouluun tulee näyttöjä, joista lapset voivat tarkistaa esimerkiksi talon sähkön ja veden kulutuksen tai aurinkoenergian tuoton. Jos taloteknologian hyödyntäminen pedagogisesti onnistuu hyvin, toimintaa laajennetaan muihinkin kouluihin, rehtori Timo Nykänen kertoo.

Karhunmäen koulu on rakennettu energiatehokkaaksi ja se hyödyntää esimerkiksi aurinkoenergiaa.