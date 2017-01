Juha Kivelä palkittiin Maakunnan kehittäjänä

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä on valittu Pohjois-Karjalan Maakunnan kehittäjäksi 2016. Palkinto luovutettiin tänään maakuntaliiton järjestämän uuden vuoden vastaanoton yhteydessä 5.1. Kontiolahdella.

- Palkintoraati korostaa, että Juha Kivelällä on ollut merkittävä rooli Pohjois-Karjalan vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan kehittymisessä. Kivelä on rohkealla ja visionäärisellä toiminnallaan vaikuttanut keskeisesti Joensuun toriparkin rakentamiseen, Nurmeksen Bomban uudistamiseen ja Kolin matkailun kehittämiseen, perustelee valintaa Joensuun Nuorkauppakamarin presidentti Mikko Karttunen.

- Kivelä on myös muutoin aktiivisesti osallistunut ja vaikuttanut maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin ja tilaisuuksiin. Hän on toimiessaan osoittanut hyvää yhteistyökykyä yli toimialueensa rajojen. Yhteisten asioiden hoitamisessa Juha Kivelä on tietoisesti lähentänyt toimialansa kanssakäymistä ja yhteistyötä koko yrittäjäkentän kanssa.

Valintaperusteissa todetaan myös, että Kivelä on määrätietoisesti osoittanut tukensa alueen kulttuurille, urheilulle ja monille muille positiivisille pyrkimyksille.

Viime vuonna palkinnon sai yrittäjä Jarkko Miinin. Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet muun muassa Perttu Vartiainen, Kalervo Jaatinen, Esa Haapala, Bromanin yrittäjäperhe, Markku Pyykkönen, Anu Vehviläinen, Kyösti Kakkonen, Tuomas Holopainen ja Markku Pölönen.