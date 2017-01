Omakotitalossa syttyi nokipalo - pelastuslaitos muistuttaa pakkasajan riskeistä

Lieksassa Soikonniemellä sijaitsevassa omakotitalossa syttyi nokipalo varhain torstaiaamuna. Talon asukas oli aloittanut keskuslämmityskattilan lämmityksen aamulla kolmen aikaan.

Kun hän oli tullut ulos, hän oli huomannut hormista tulevat lieskat ja tehnyt hätäilmoituksen. Pelastuslaitoksen yksikkö torjui nokipalon käyttämällä suolaa hormin sisäpuolelle.

Palosta ei ehtinyt aiheutua vahinkoa kiinteistölle.

Talon omistajaa kehotettiin kutsumaan paikalle vielä nuohooja ennen uutta lämmitystä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että pitkillä pakkasjaksoilla kovan lämmityksen yhteydessä nokipalon vaara on suuri, mikäli hormiin on kertynyt paljon nokea ja pikeä.

Rakennuspalon vaara on ilmeinen etenkin jos hormi on huonokuntoinen tai jos siinä on halkeamia. Nokipalon aikainen kova kuumuus saattaa myös halkaista hormin.