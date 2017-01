Lukijat ikuistivat komeita revontulia Pohjois-Karjalassa - onnistuuko sama ensi yönä?

Viime yönä ihailtiin revontulia Pohjois-Karjalassa, ja lukijat ovat lähettäneet perin mykistäviä kuvia toimitukseen aurinkotuulen varattujen hiukkasten osumisesta planeettamme ilmakehään.

Voiko revontulia ikuistaa ja ihailla maakunnassa myös ensi yönä? Mahdollisuudet siihen ovat kohtalaiset, Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiera Laitinen arvioi torstaina aamupäivällä.

- Viime yö oli varmaankin paras. Nyt näyttää siltä, että revontulijakso on laantumassa.

Auringon aktiivisuus vaihtelee Ilmatieteen laitoksen mukaan noin yhdentoista vuoden jaksoissa. Niitä on perinteisesti seurattu auringonpilkkuja laskemalla.

Myös revontulien määrä vaihtelee Auringon pilkkujakson mukana, mutta se ei ole suoraan verrannollinen pilkkujen määrään, laitoksen verkkosivuilla todetaan.

Suomessa revontulia näkyy eniten pilkkujakson laskevalla kaudella. Tuolloin Auringossa on runsaasti koronan aukkoja, Laitinen perustelee.

- Kausi on nyt siinä vaiheessa, että koronan aukkoja on paljon. Tämä talvi on revontulien kannalta hyvä etenkin Etelä-Suomessa.

Näyttävimmät ja Keski-Eurooppaan asti ulottuvat revontulimyrskyt eivät kuitenkaan noudata yhtä selvää jaksollisuutta, tutkija toteaa. Ne vaativat suuren koronan massapurkauksen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan revontulet ovat taivaalla pakkasista riippumatta.

- Revontulet eivät kuitenkaan näy maahan, jos pilvipeite on tiheä. Usein kovalla pakkasella taivas on selkeä ja revontulet näkyvät silloin esteettä. Suojasäällä taivas on yleensä pilvessä eikä revontuliakaan ole silloin näkösällä, verkkosivuilla todetaan.

Alla Karjalaisen lukijoiden kuvia eilisiltaisista revontulista. Kuva avautuu isompana, kun sitä klikkaa.