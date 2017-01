Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed vierailee Kontiolahdella lauantaina

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed vierailuee Kontiolahdella Vasemmistoliiton Suunnanmuutoksen aika –kuntakiertueella.

Tilaisuus pidetään Kontiolahdella Samin Bensiksellä lauantaina 7.1. kello 10.11.

Kontiolahdella kasvanut Said Ahmed on tiettävästi ensimmäinen suomalaisen puolueen johtajistoon valittu maahanmuuttaja. Politiikan ulkopuolella Said Ahmed tekee mitä opettaa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisötyöntekijänä.