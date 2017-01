Kiteen vastaanottokeskuksessa yt-neuvottelut menossa

Kiteen vastaanottokeskuksen paikkamäärä vähenee ensi toukokuussa kolmestasadasta kahteensataan. Tämä tietää sopeuttamista ja yt-neuvotteluja, jotka ovat menossa. Vastaanottokeskuksessa on parikymmentä työntekijää.

Muuttoliike vie ja tuo kaiken aikaa väkeä. Viitisenkymmentä henkeä on saanut turvapaikan, ja he ovat muuttaneet Etelä-Suomeen, Joensuun seudulle tai jääneet Kiteelle. Suurin osa päätöksistä on ollut kielteisiä, mutta turvapaikanhakijat ovat voineet jäädä vastaanottokeskukseen odottamaan valituksensa käsittelyä.

Karkotuspäätöksiä on Kiteelle tullut kaksi, ja molemmat karkotettavat ovat muuttaneet Etelä-Suomeen.

Kiteen vastaanottokeskuksen johtaja Juha Nevalainen on huolestunut karkotettavista, joita ei huolita takaisin kotimaahansakaan. Hän odottaa valtiovallan linjausta ja ohjeistusta asiassa.

Karkotettujen on lähdettävä vastaanottokeskuksesta, minkä jälkeen he siirtyvät kuntien vastuulle, ja heitä ohjataan myös vapaaehtoisjärjestöjen palvelujen piiriin.

- Erityisesti perheiden kohdalla käytetään harkintaa ja katsotaan lasten etua, Nevalainen sanoo.