Andre Wickström tähdittää Kerubin komiikkafestareita

Tammikuun 19.-21. päivinä järjestettävä Kerubin Komiikkafestarit tarjoaa kolmen päivän ajan ärsykkeitä nauruhermoille.

Komiikkafestarit järjestetään Kerubissa nyt neljättä kertaa, ja tarjolla on monipuolinen esiintyjäkaarti. Kerubin lavoilla nähdään viikonlopun aikana muun muassa André Wickström ja Ali Jahangiri.

Festivaalin avaa torstaina 19. tammikuuta kehutulla sooloesityksellään kymmenvuotista uraansa juhliva Tommi Mujunen. Mujunen tunnetaan energisestä ja yleisöä osallistavasta komiikastaan.

Perjantaina 20. tammikuuta Komiikkafestareita jatkaa oikeutetusti muun muassa Noin Viikon Uutisista tuttu Jukka Lindström ja Jacke Björklund. Mukana nähdään myös vastikään vuoden 2016 stand up -tulokkaaksi kruunattu Mikko Kauppinen.

Nähtävää ja naurettavaa on ravintolan jokaisessa kerroksessa ja yhteensä viiden stand up -klubin voimin. Lauantaina Andre Wickströmin kanssa lavalle kipuavat mm. Fredi Lilius ja Leo Holmström.

- On ollut hienoa huomata, kuinka yleisö on löytänyt Kerubin stand up -klubeille ja komiikkatapahtumiin ympäri vuoden. Totuus suomalaisista ei ole niin jäyheä ja totinen kuin muualla meistä puhutaan. Komiikkailloissa nauretaan vapautuneesti monenkirjaville aiheille ja ollaan valmiita nauramaan myös itselle. Tämän vuoden Komiikkafestareille saimme esiintymään muun muassa hartaasti toivotun Andre Wickströmin. Ohjelma festivaalilla on nyt todella nimekäs, kertovat festivaalien promoottorit Matti Paalanen ja Lasse Oikarinen Kerubista.

Osana Komiikkafestareita Kerubilla esiintyy perjantaina 20. tammikuuta myös huikeaa suosiota maailmalla niittävä Steve´n´Seagulls, joka ekee tammikuussa muutaman keikan Suomessa ennen mittavaa kahdenkymmenen keikan Yhdysvaltojen rundia.