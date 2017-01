Miltä näyttää 1820-luvun Raamattu? - reformaationäyttely esillä Liperin kirjastossa

Liperin kirjastossa avautui maanantaina reformaatioaiheinen näyttely. Näyttely liittyy reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen.

Näyttelyssä on tietoa ja materiaaleja vuosien varrelta, muun muassa Renqvistin Raamattu 1820-luvulta, vanhoja virsikirjoja ja vanha katekismus.

Näyttelyssä on vahvasti esillä myös diakoniatyö, jota Martti Luther piti tärkeänä. QR-koodien takana on lisäsisältöjä aiheisiin. Näyttelyssä on myös teesiovi, johon voi jokainen kirjoittaa omat teesinsä.

Näyttely on avoinna Liperin kirjaston aukioloaikoina 9. helmikuuta asti.

Näyttelyn ovat koonneet Liperin seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset.