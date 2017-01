Lieksan uusi elinvoimajohtaja: "Olemme maakunnan vetovoimaisin matkailukohde"

Lieksan kaupungin uuden strategian kärkenä on vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Vahva talous perustuu kasvavalle yritystoiminnalle, tehokkaalle palvelutuotannolle ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle.

– Mielestäni strategiaan on nostettu täysin oikeita asioita, ja siellä on niitä avainsanoja, minkä alle elinvoima ja tulevaisuus rakentuvat. Meillä on selkeä suunta johon olemme menossa, marraskuun alussa Lieksan uuden elinvoimajohtajan viran vastaanottanut Susanna Saastamoinen sanoo.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Lieksan työikäisen väestön määrä laskee entisestään, jopa romahtaa vuoteen 2030 mennessä. Tätä suuntausta kaupunki pyrkii muuttamaan uudella strategiallaan.

– Kaikki kunnat taistelevat olemassaolostaan, se on varmaa. Uskon kuitenkin, että meillä on sellaisia vahvuuksia, joilla Lieksa pystyy pärjäämään. Se vaatii kuitenkin paljon työtä, Saastamoinen sanoo.

– Jos mietitään elinkeinoelämää, niin meillä on monipuolista teollisuutta emmekä ole yhden alan varassa. Väitän, että olemme myös vetovoimaisin matkailukohde Pohjois-Karjalassa, Saastamoinen lisää.

Saastamoisen mukaan Lieksassa on viime aikoina tehty lukuisia päätöksiä, jotka lisäävät kaupungin vetovoimaa ja vahvistavat sen palvelurakennetta.

Luvassa on uutta liikuntahallia, kohtaamispaikkoja ja niin edelleen. Pieliselle rakennettavat uudet tankkauspisteet edistävät vesistömatkailua ja palvelevat samalla paikallisia.

