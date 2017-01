Karelia-ammattikorkeakoulu avasi juhlavuoden

Karelia-ammattikorkeakoulu juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaa.

Vuoden 2016 loppuun mennessä Karelia-ammattikorkeakoulusta on valmistunut 12 473 opiskelijaa. Heistä arviolta noin kolmasosa on jäänyt Pohjois-Karjalaan vielä opiskelujensa jälkeen.

- Koulutuksemme tulokset ja roolimme aluekehittämisessä on ollut todella merkittävää. Esimerkiksi tällä hetkellä Pohjois-Karjalan maakunnan työelämässä olevista osaajista joka kymmenes on meidän kouluttama. On siis monta syytä juhlistaa 25-vuotista taivaltamme, kertoo rehtori Petri Raivo tiedotteessa.

Ammattikorkeakoulu järjestää juhlavuoden aikana useita erilaisia tapahtumia, joissa tuodaan esille ammattikorkeakoulun toimintaa.