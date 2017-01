Joensuuhun valmistui sadas jälkiasennushissi

Joensuun keskusta-alueelle on valmistunut sadas jälkiasennushissi. Joensuussa jälkiasennushissejä on rakennettu 43 taloyhtiöön, ja näissä taloissa on noin 1300 asuntoa.

Viime vuonna Joensuuhun valmistui kahdeksan uutta hissiä, yksi valmistuu heti tämän vuoden alussa. Hissien rakentamiskustannukset olivat noin 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2016. ARA myönsi hissiavustusta noin 1,1 miljoonaa euroa. Joensuun kaupunki puolestaan avusti jälkiasennushissien rakentamista yhteensä 211 000 eurolla.

Tänä vuonna valtio avustaa 45 prosentilla ja Joensuun kaupunki 10 prosentilla kerrostalojen jälkiasennushissien rakentamista. Avustusta saa suunnitteluun, hisseihin ja rakennusteknisiin töihin. Uusi korjausavustuslaki on tuonut muutoksia hissi- ja esteettömyysavustuksiin, ja korjausavustusten myöntäminen on siirtynyt kunnilta ARAan vuoden alussa.

Hissien tarve kasvaa koko ajan, kun ihmiset ikääntyvät. Hissit edesauttavat liikuntarajoitteisten ihmisten kotona asumista. Hissin rakentaminen tuo säästöjä ja parantaa elämänlaatua erityisesti ikääntyvillä ja lapsiperheillä.