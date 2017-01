Munasolun hedelmöittämisellä olisi jo kiire - Sivistysjohtajalta täystyrmäys lapsiraha-aloitteelle

Perussuomalaiset esitti, että rahaa maksettaisiin vuonna 2017 syntyneille vauvoille ja se jaettaisiin kolmen vuoden aikajaksolle.

Sivistysjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että vauvarahaa ei oteta käyttöön.

Perustelut ovat kaikkiaan kuusi sivua pitkät ja niissä kiinnitetään huomiota niin vauvarahan mahdolliseen vetovoimaan, sen tasa-arvoon, Outokummun huonoksi väitettyyn imagoon sekä lasten tekemisen tiukkaan aikaikkunaan.

- Aloitteen mukaisen vauvarahan ehtona on, että lapsi syntyy vuonna 2017. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta 19.12.2016. Munasolun hedelmöittyminen taas tapahtuu keskimäärin 266 vuorokautta ennen lapsen syntymää. Aloitteessa esitetyn ehdon täyttyminen edellyttää munasolun hedelmöittymistä ennen 9.4.2017 (tässä ei huomioida synnytyksiä ennen ja jälkeen lasketun ajan vaan oletetaan niiden kokonaisuutena tasoittuvan keskiarvoon). Perhesuunnittelun näkökulmasta - jos aloitteen perimmäinen tavoite on kaupungin asukasluvun kasvattaminen - asia on perheissä hoidettava kuntoon kohtuullisen nopeassa aikataulussa. Jotta vauvaraha toisi Outokumpuun tulomuuttona uusia lapsiperheitä, olisi edellä mainitun aikataulun lisäksi muutto Outokumpuun toteuduttava vuoden 2017 aikana, Orenius tykittää.

Outokummun imagoa varten Orenius on perannut läpi niin Karjalaisen, Outokummun Seudun kuin Karjalan Heilinkin kaupunkia koskevan uutisoinnin. Perusteina on myös kaksi eri tutkimusta muuttoliikkeen perusteista.

Aloitteen tavoitteeksi esitetty kaupungin imagon parantaminen esitetyllä keinolla maksaisi arvion mukaan noin 64 800 euroa.

- Sivistyslautakunta päättää kehittää lapsiperheiden tukimuotoja osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystä vuonna 2017.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantain kokouksessaan.