Ateriapalvelussa ilmennyt ongelmia Joensuussa

Kotipalveluaterioiden toimittamisessa on ollut alkuvuodesta ongelmia Joensuussa. Ruoka ei ole aina osannut oikeaan osoitteeseen tai on ollut tunteja myöhässä sovitusta aikataulusta. Joskus ateriat ovat myös palautuneet keskuskeittiölle, kun asiakasta ei ole tavoitettu syystä tai toisesta.

Tilanteesta on syytetty Siun soteen siirtymistä, mutta taustalla on useita tekijöitä. Yksi on se, että elokuussa käyttöön otetusta ravintokeskuksesta ruoka toimitetaan laitoksille ja kotipalvelun kohteisiin jäähdytettynä kahden tai kolmen päivän annoksina.

Toinen on se, että entinen aterioiden kuljetussopimus päättyi vuodenvaihteessa ja kilpailutuksen jälkeen kuljetusyritys vaihtui Matkahuolloksi.

Muutoksen yhteydessä kävi ilmi, etteivät aiemmat asiakastiedot päivittyneet uuteen järjestelmään mutkattomasti, mikä on haitannut aterioiden toimittamista.

Tietoja on tarkennettu ja jakelureittejä optimoitu niin, että ruoanvalmistuspalveluiden palvelupäällikkö Kirsi Ahosola uskoo aterioiden toimitusaikojen vakiintuvan piakkoin.

Joensuun ulkopuolella ateriapalvelut jatkuvat Siun sotessa entisellään.