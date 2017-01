Influenssahuippu on taittunut Pohjois-Karjalassa - neljä ihmistä menehtynyt

Viime viikolla varmennettuja tautitapauksia oli 61, mikä on parikymmentä tapausta edellisviikkoa vähemmän. Kaikkiaan varmennettuja influenssatartuntoja on maakunnassa 302.

Sairastuneiden keski-ikä on 62 vuotta.

Tautiin on menehtynyt neljä iäkästä ihmistä. Sairaalahoitoa on tarvinnut 108 potilasta, joista kaksi on ollut tehohoidossa. Influenssaa on ollut runsaasti myös maakunnan pitkäaikaishoitolaitoksissa ja terveyskeskussairaaloissa.

- Epidemia on tänä vuonna koulinut ikäihmisiä aika kovalla kädellä, toteaa tartuntatautihoitaja Irja Kolehmainen Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

A-viruksen osalta rokotteen suoja on jäänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 30 prosenttiin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki Pohjois-Karjalan tautitapaukset ovat influenssa A:ta.

Influenssan lisäksi liikkeellä on yhä norovirusta.