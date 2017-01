Pogostan Sanomat: Ilomantsin rata uhattuna

Joensuusta Ilomantsiin vievä ratayhteys on uhattuna, kertoo Pogostan Sanomat. Lehden mukaan Ilomantsi on Liikenneviraston linjauksissa "tavoitetilaan kuulumaton kuormauspaikka", mikä tarkoittaa sitä, että sitä että se on käytettävissä niin kauan kun se ei vaadi investointeja.