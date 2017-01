Namibia tilasi Itä-Suomen yliopistolta maisteriohjelman

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle saapuu tällä viikolla 25 namibialaista opettajaa. He osallistuvat Itä-Suomen yliopiston tarjoamaan Master’s degree programme in Primary Education -maisteriohjelmaan, joka on tilattu Finland Universityn koulutusvientiprojektin kautta.

Kyseinen kokonaisuus on ensimmäinen Finland Universityn kautta tilattu maisteriohjelma, joka pidetään kokonaan Suomessa. Maisteriohjelman ostaa Namibian opintoavustusrahasto (Namibia Students Financial Assistance Fund, NSFAF).

Maisteriohjelman tavoitteena on kehittää edelleen Namibian omaa opettajankoulutusta. Itä-Suomen yliopiston tarjoama maisteriohjelma keskittyy kansainvälisiin koulutuskäytäntöihin, pedagogiikkaan ja alakouluopetukseen. Ohjelmassa perehdytään myös tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen sekä tieto- ja viestintätekniikan sulauttamista opetukseen.

Itä-Suomen yliopisto tekee namibialaisten kanssa tutkimusyhteistyötä muillakin aloilla, kuten metsätieteissä sekä historia- ja maantieteissä.