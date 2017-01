Polvijärven hallintojohtaja Helena Kaasinen valittaa virkansa lakkautuksesta hallinto-oikeuteen

Polvijärven hallintojohtaja Helena Kaasinen on valittanut hallintojohtajan viran lakkauttamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valtuusto lakkautti hallintojohtajan viran sekä kunnankamreerin viran kokouksessaan 16. joulukuuta 2016.

Kaasisen mukaan lakkauttaminen on tehty virheellisessä järjestyksessä ja on lainvastainen. Kaasisen mukaan valtuuston olisi tullut ensin päättää erikseen kunnan organisaatiouudistuksesta ja sitten käsitellä erikseen virkojen lakkauttamisesitys. Asia on myös valmisteltu puutteellisesti, Kaasinen perustelee.

- Asiasta ei ole tehty minkäänlaisia taloudellisia laskelmia, vaikka uudistukseen on kirjattu myös lisätyövoiman palkkaamis- ja uuden viran perustamistarvetta.

Päätöksen perusteluista ei Kaasisen mukaan käy myöskään ilmi, mitkä tehtävävähennykset oikeuttavat hallintojohtajan viran lakkauttamisen.