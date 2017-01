Anneli Immonen ei huoli kotiinsa kertakäyttöhuonekaluja

Anneli Immosen, 72, ja hänen miehensä Kyöstin, 67, koti on vajaan parinkymmenen kilometrin päässä Kiteen keskustasta. Talo on uusi, se valmistui viisi vuotta sitten Suoparsaareen Kyösti Immosen sukutilalle. Tila on ollut asutettuna 1750-luvulta lähtien.