Marjala-talon Olkkarissa iltoja alueen asukkaille

Marjala-talon Olkkarissa aletaan järjestää yhteisiä iltoja alueen asukkaille. Ensimmäisen kerran ilta järjestetään tiistaina 24. tammikuuta. Tilaisuus alkaa kello 18.

Illat järjestää Marjalan asukasyhdistys, ja niiden tarkoitus on koota alueen asukkaita yhteen mukavan tekemisen pariin.

Tarkoitus on, että illasta tehdään osallistujiensa näköinen tapahtuma. Illan aikana voi esimerkiksi nauttia iltakahvit tai -teet, tutustua muihin asukkaisiin, pelata lautapelejä tai vaikka kutoa sukkaa. Myös erilaisia askartelu- ja muita teemailtoja on tarkoitus järjestää. Yhdistyksen tarkoituksena on, että iltoja pidetään joka toinen viikko.